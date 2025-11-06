Saslušan Miša Bačulov

Miša Bačulov saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, a povodom postojanja osnova sumnje da je 2. novembra, kako se navodi u saopštenju, „koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine“. Odbornik u Skupštini grada Novog Sada je negirao krivicu.

Kako se navodi u saopštenju VJT-a, Bačulov se tereti za krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika, što je on na saslušanju negirao. Tužilaštvo je ovaj predmet spojilo sa ranijim postupkom u kojem se Bačulov tereti da je, zajedno sa D.C. i još najmanje jednom neidentifikovanom osobom, od 28. do 30. oktobra planirao i dogovarao radnje kojima bi se stvorili uslovi za izvršenje krivičnog dela napad na