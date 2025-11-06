U slučaju Vukašinovića podneta krivična prijava protiv srpskog MUP-a, vojske i Milana Radoičića

Advokat Ivan Ninić je u ime Dragane Vukašinović, majke Milana Vukašinovića iz Leposavića za koga kosovske vlasti sumnjaju da ga je srpska Žandarmerija ranila i kidnapovala, podneo je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju za krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Krivična prijava je podneta protiv NN lica pripadnika Vojske Srbije ili Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije ili Milana Radoičića – bivšeg potpredsednika Srpske liste koji je preuzeo odgovornost za oružani napad u Banjskoj na severu Kosova septembra 2023. godine. Incident u selu Jelakce kod Leposavića, u kome je prema tvrdnjama advokata Ivana Ninića ranjen Milan Vukašinović od strane maskiranih lica a potom prevezen u bolnicu u Prokuplju, te u Kliničko bolničkom