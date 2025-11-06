Crvena zvezda - Lil, uživo: Crveno-beli krenuli snažno!

Fudbaleri Crvene zvezde i Lila u četvrtak (18:45) igraju četvrto kolo Lige Evrope, a za ekipu srpskog šampiona ovo je jedan od najbitnijih mečeva sezone.

Pobeda bi mogla da "okrene" čitavu takmičarsku godinu, čak i remi bi bio kapitalan za energiju tima, dok bi poraz produžio agoniju koja traje već nedeljama i koju je sve teže prekinuti kako vreme odmiče. Pokušao je dodavanjem iz prve da proigra Marka Arnautovića, ali lopta nije stigla do Austrijanca. Mogla je ovo da bude treća šansa za crveno-bele Oko 20.000 gledalaca gleda jednu od najvažnijih evropskih utakmica ove sezon e Golman Lila Berke Ozer, jedan od heroja