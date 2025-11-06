Mateus i sreća Zvezdi sačuvali tri boda, zaradio ih inteligentni Ivanić (foto, video)

U 5. kolu Lige Evrope Crvena zvezda 27. novembra (21 čas), posle reprezentativne pauze, dočekuje rumunski FCSB

CRVENA ZVEZDA – LIL 1:0 (0:0) Beograd - Stadion: Rajko Mitić. Gledalaca: 32.711. Sudija: Džon Bruks (Engleska). VAR: Majkl Salisberi (Engleska). Žuti kartoni: Radonjić, Arnautović, Mateus (Crvena zvezda), Ozer, Fernandez-Pardo, Bentaleb (Lil). Strelac: 1:0 Marko Arnautović (penal) u 85. minutu. CRVENA ZVEZDA: Mateus, Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan, Elšnik, Krunić, Radonjić (od 92. Katai), Handel (od 67. Handel), Ivanić (od 88. Milson), Arnautović (od 88.
