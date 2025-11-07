Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije

Kako je preneo Odbojkaški savez, Srbija će prvu utakmicu na turniru koji će se od 21. avgusta do 6. septembra održati u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj, igrati 21. avgusta u Brnu od 14 časova protiv Austrije.

U drugom kolu Grupe B, Srbija će 23. avgusta od 19 časova igrati protiv Češke, a u trećem kolu dan kasnije protiv Bugarske od 19 časova. Srbija će u četvrtom kolu igrati 26. avgusta od 19 časova protiv Grčke, a u poslednjem petom kolu protiv Ukrajine 27. avgusta od 16 časova. Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe. Ekipe iz Grupe B igraće u osmini finala sa ekipama iz Grupe D u kojoj su Švedska, ;Italija, Francuska, Slovačka,