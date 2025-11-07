Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije
Kurir pre 41 minuta
Kako je preneo Odbojkaški savez, Srbija će prvu utakmicu na turniru koji će se od 21. avgusta do 6. septembra održati u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj, igrati 21. avgusta u Brnu od 14 časova protiv Austrije.
U drugom kolu Grupe B, Srbija će 23. avgusta od 19 časova igrati protiv Češke, a u trećem kolu dan kasnije protiv Bugarske od 19 časova. Srbija će u četvrtom kolu igrati 26. avgusta od 19 časova protiv Grčke, a u poslednjem petom kolu protiv Ukrajine 27. avgusta od 16 časova. Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe. Ekipe iz Grupe B igraće u osmini finala sa ekipama iz Grupe D u kojoj su Švedska, ;Italija, Francuska, Slovačka,