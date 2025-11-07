Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije

Kurir pre 41 minuta
Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije

Kako je preneo Odbojkaški savez, Srbija će prvu utakmicu na turniru koji će se od 21. avgusta do 6. septembra održati u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj, igrati 21. avgusta u Brnu od 14 časova protiv Austrije.

U drugom kolu Grupe B, Srbija će 23. avgusta od 19 časova igrati protiv Češke, a u trećem kolu dan kasnije protiv Bugarske od 19 časova. Srbija će u četvrtom kolu igrati 26. avgusta od 19 časova protiv Grčke, a u poslednjem petom kolu protiv Ukrajine 27. avgusta od 16 časova. Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe. Ekipe iz Grupe B igraće u osmini finala sa ekipama iz Grupe D u kojoj su Švedska, ;Italija, Francuska, Slovačka,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Orlovi saznali raspored u Tampereu: Odbojkaši Srbije počinju EP 2026. godine utakmicom protiv Estonije

Orlovi saznali raspored u Tampereu: Odbojkaši Srbije počinju EP 2026. godine utakmicom protiv Estonije

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaUkrajinaBugarskaGrčkaČeškaSlovačkaAustrijaItalijaŠvedskaTurskaAzerbejdžanFrancuskasrbijaodbojkasice

Sport, najnovije vesti »

Platio ceh loših rezultata: Ajaks otpustio trenera Heitingu

Platio ceh loših rezultata: Ajaks otpustio trenera Heitingu

Kurir pre 46 minuta
Priznanje za jednog od najperspektivnijih mladih srpskih sportista! Ognjen Mitrović dobitnik nagrade "Svetislav Milić –…

Priznanje za jednog od najperspektivnijih mladih srpskih sportista! Ognjen Mitrović dobitnik nagrade "Svetislav Milić – mladima od srca"

Kurir pre 11 minuta
Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije

Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije

Kurir pre 41 minuta
Zvezda stigla do važne pobede u Ligi Evrope

Zvezda stigla do važne pobede u Ligi Evrope

Danas pre 1 sat
Sličan scenario kao u prošlom meču: Novak Đoković u polufinalu Atine

Sličan scenario kao u prošlom meču: Novak Đoković u polufinalu Atine

Danas pre 1 sat