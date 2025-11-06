Crvena zvezda - Lil, uživo: Šampion Srbije u krizi, mora da se vadi u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde i Lila u četvrtak (18:45) igraju četvrto kolo Lige Evrope, a za ekipu srpskog šampiona ovo je jedan od najbitnijih mečeva sezone.

Pobeda bi mogla da "okrene" čitavu takmičarsku godinu, čak i remi bi bio kapitalan za energiju tima, dok bi poraz produžio agoniju koja traje već nedeljama i koju je sve teže prekinuti kako vreme odmiče. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio je dolazak španskog stručnjaka Alberta Rijere, u obraćanju pred utakmicu protiv Lila. Podsećamo, trener Celja već nedeljama se pominje kao potencijalni naslednik Milojevića, koji je blizu odlaska iz crveno-belog tabora