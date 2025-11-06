Ko su ljudi pred kojima je Novak plakao? Neke od njih nije video 20 godina, a sad su prvi put viđeni zajedno

Novak Đoković želi da osvoji 101. titulu u karijeri i da bi u tome uspeo moraće da dobije još tri meča.

Prva prepreka na tom putu mu je Nuno Boržeš (Portugal) i njihov meč igra se danas od 17 časova po srpskom, odnosno 18 sati po lokalnom vremenu. Na startu je srpski igrač pobedio Alehandra Tabila (Čilea), a posle tog meča imao je emotivan momenat koji se završio u suzama, plakao je kao kiša. Odgledao je emotivan snimak posvećen njegovom "teniskom ocu" Nikoli Piliću i posle toga je briznuo u plač. Na teren "OAKA Arene" doveo je i šestoro ljudi koji su imali posebnu