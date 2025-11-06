Bačulov negirao da je "koordinirao nemire kod Skupštine", VJT traži pritvor

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Miša Bačulov koji je uhapšen jer je, kako navodi ovo tužilaštvo, je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine.

Osumnjičeni (Miša Bačulov) je, kako je saopšteno, negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret – pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Ovaj predmet združen je sa predmetom u kojem se Bačulov tereti da je zajedno sa D.C. i sa još najmanje jednim NN licem od 28. do 30. oktobra planirao i dogovarao radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje, odnosno krivično delo