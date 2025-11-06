FOTO: Novosadski vatrogasci spasili psa na auto-putu

N1 Info pre 9 minuta  |  021.rs
FOTO: Novosadski vatrogasci spasili psa na auto-putu

Novosadski vatrogasci pomogli su iznemoglom psu koji je bio u atmosferskom bazenu na auto-putu, kod naplatne rampe Novi Sad.

Kako javlja Instagram stranica 193.rs, pas je spasen iz atmosferskog bazena koji se nalazi pored auto-puta A1 kod naplatne rampe Novi Sad. Na lice mesta izašlo je jedno vozilo iz vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad kao i jedan vatrogasac iz DVD dr Laza Kostić, piše 021.rs. A post shared by 193_ns (@193ns_rs) Pas je predat Zoohigijeni na dalje zbrinjavanje.
Radio 021 pre 1 sat
