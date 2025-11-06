"Hvala mojoj Srbiji koja me je podržala": Iako je prehlađena, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu

N1 Info pre 33 minuta  |  N1 Beograd
"Hvala mojoj Srbiji koja me je podržala": Iako je prehlađena, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice, peti dan štrajkuje glađu.

Iako joj je imunitet pao, borbu nastavlja i zahvaljujuje "svojoj Srbiji" na podršci koju je dobila i sinoć, ali i prethodnih dana. Hrka je prehlađena, promukla, pao joj je imunitet ali borbu nastavlja dalje. Izvinila se svima koje, kako kaže, zbog prehlade nije mogla da zagrli. "Osećam se malaksalo, imunitet mi pada, ali biće sve u redu... Izvininjavam se svima što ne mogu da ih zagrlim i poljubim dok sve ovo ne prođe, ali moj će imunitet da se povrati i sve će
