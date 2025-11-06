Mali: Vraćamo se na staze ubrzanog rasta i razvoja

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da su osnove Predloga budžeta za 2026. godinu, koji će danas biti na sednici Vlade, podizanje životnog standarda i dalji razvoj infrastukture i rast investicija.

Mali je izjavio u programu RTS da očekuje da će se predlog državnog budžeta naći pred poslanicima poslednje nedelje novembra, a predviđa u 2026. godini rast životnog standarda, plata i penzija, kao i povećanje investicija. "Vraćemo se na staze ubrzanog rasta i razvoja", rekao je Mali. Prema njegovim rečima, rast bruto društenog proizvoda (BDP) naredne godine biće tri odsto. Javni dug danas iznosi 43 odsto BDP, dok je prosek evrozone 89 odsto. "Veoma odgovorno i
