Arhiv javnih skupova objavio procenu učesnika na skupu SNS i na skupu podrške Dijani Hrki

NIN pre 24 minuta  |  Beta
Organizacija Arhiv javnih skupova saopštila je danas da se na mitingu simpatizera predsednika Aleksandra Vučića ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu u sredu uveče okupilo oko 14.000 ljudi, odnosno nekoliko puta manje nego što je to procenilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Arhiv javnih skupova je naveo da se na skupu podrške Dijani Hrka, majci koja štrajkuje glađu nezadovoljna tokom istrage nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginuo njen sin, okupilo oko 10.000 ljudi. MUP Srbije saopštio je da se na skupu pristalica vlasti okupilo 47.500 ljudi, dok se na drugoj strani ograde okupilo oko 2.600 ljudi. Na jučerašnji skup podrške predsedniku Vučiću ispred zgrade Skupštine dovedeno je oko 14.000 ljudi. Nasuprot njima,
