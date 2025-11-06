Južne vesti: Slovenačka firma zatvorila pogon u Babušnici

Slovenačka kompanija Firecat protection prekinula je proizvodnju u pogonu u Babušnici zbog, kako su objavili, brzog rasta troškova proizvodnje, a bez posla je ostalo 30 radnika, objavile su „Južne vesti“.

Kako je navedeno, u jeku talasa otpuštanja radnika i zatvaranja pogona „ispod radara“ je prošlo zatvaranje fabrike za proizvodnju radne odeće u Babušnici, koje se dogodilo još krajem jula. Slovenačka firma je ogranak u Babušnici otvorila pre nepune dve godine. „Razlog zatvaranja je brz rast troškova proizvodnje u kombinaciji sa smanjenjem narudžbi“, rekao je direktor kompanije „Firecat“ Marolt Boštja. Potvrdio je da je 30 radnika ostalo bez posla, da su svima