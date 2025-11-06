BLOG UŽIVO Kolona srednjoškolaca iz pravca Zemuna uputila se ka Skupštini Srbije, hoće da podrže Dijanu Hrku koja štrajkuje glađu peti dan

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Nova.rs
BLOG UŽIVO Kolona srednjoškolaca iz pravca Zemuna uputila se ka Skupštini Srbije, hoće da podrže Dijanu Hrku koja štrajkuje…

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, već peti dan štrajkuje glađu.

I danas se očekuje veliki broj ljudi koji će doći da podrže Dijanu u njenoj borbi za pravdu nakon tragičnog gubitka sina. Svoj dolazak su najavili srednjoškolci, studenti, kao i brojni drugi građani. Gimnazijalci su pozvali na protestnu šetnju. Brojni studenti koji su sinoć pohapšeni nakon skupa u Beogradu pušteni su na slobodu. Sve informacije pratite u našem BLOGU UŽIVO. Zborovi građana Novog Sada pozvali su Novosađane da se i večeras okupe na skupu podrške
