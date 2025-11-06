Sin Milomira Jaćimovića o pretnji policije: „Ostali smo bez autobusa, rekli su nam da će svaki biti oduzet po ulasku u Beograd“…

Policijsko zadržavanje i poslednjeg, osmog autobusa predstavlja odmazdu zbog angažmana i pomoći studentima i građanima koji prethodnih godinu dana protestuju i traže odgovornost za pad nastrešnice, izjavio je danas Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića.

On je rekao da su ostali bez sredstava za rad pošto je policija zadržala njihov poslednji autobus u servisu u kojem je juče izvršen vanredni tehnički pregled. „Jedan je u novosadskom GSP-u, tri su u Beogradu na Makišu i evo ga sad još jedan. Gde će ga odvesti to ne znam, ali je oduzet od strane Interpola“, rekao je Jaćimović. Podsetio je da su dva njihova autobusa ranije oštećena pošto su na njima polupane šoferšajbne i isečene gume. Dodao je da su im posle