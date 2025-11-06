Džajić: Najvažniji je novi koncept, želimo da Paunović ostane što duže

Radio sto plus
Džajić: Najvažniji je novi koncept, želimo da Paunović ostane što duže

“Rekao sam da mi je drago zbog njegovog dolaska, da je on bio prvi pik posle odlaska Stojkovića.

Javnost, pogotovo ovde u Srbiji, se nikad ne predaje, sve dok ima šanse za odlazak na Svetsko prvenstvo, ali to ne treba da ga opterećuje, jer naš je cilj sve posle toga. Sada smo u situaciji da ne možemo sa velikim optimizmom da dočekamo ove dve utakmice, ali za nas je najvažniji novi koncept. Naravno da želimo da ostane što duže i da reprezentacija Srbije napravi jedan pomak u odnosu na dosadašnje rezultate”, naveo je Džajić na uručenju radne opreme Paunoviću, a
Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

Paunović: Možda je ovo i poslednja prilika da se ponovo nađemo na zajedničkom zadatku, kao pre deset godina

Radujko: Paunović je trener koji ispunjava sve kriterijume

Prva izjava Paunovića na klupi Srbije : Četiri stuba - disciplina, organizacija, talenat i hrabrost

Prve Paunovićeve reči: "Prilika ne bira trenutak, Batina poruka me obradovala"

Želim da Paunović što duže ostane selektor! Jasna poruka Dragana Džajića: Da reprezentacija napravi pomak od dosadašnjih rezultata!

Džajić: Veljko je bio prvi pik

Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

Žreb za Završni master - Novak vs Alkaras!

Partizan AdmiralBet čeka Vojvodinu, trener smiruje strasti: "Ovo je stvar prestiža, ne rešava se ovde titula"

Kecmanović eliminisan u četvrtfinalu turnira u Atini

Poznate grupe za Završni masters u Torinu

