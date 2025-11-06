Arnautović precizan sa bele tačke, Zvezda vodi

RTS pre 15 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Lila u četvrtom kolu prve faze Lige Evrope. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

89' Milson pokušava - 1:0 Jako mlak udarac rezerviste. Zvezdi je sada odbrana u prvom planu. 88' Odmah menja Milojević - 1:0 Milson menja Ivanića, a Duarte ulazi umesto Arnautovića. Pero je ranije zamenio Verdonka. 85' GOOOOL! Arnautović za 1:0 Pogodio je Ozer stranu, ali je udarac bio isuviše precizan i jak. Drugi gol Arnautovića u Ligi Evrope ove sezone. 83' Penal za Zvezdu - 0:0 Prvi pravi napad Zvezde na meču je rezultovao penalom. Seol je centrirao, a Ivanić
Delije otele zastavu jedne od najopasnijih grupa u Evropi i okrenule je naopako: "Nije lepo šaliti se s nama"

Telegraf pre 50 minuta
Zvezda protiv Lila traži prvu pobedu u Ligi Evrope

RTV pre 2 sata
Kad i gde možete gledati utakmicu Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Danas pre 3 sata
Pobede su „penicilin“, a Zvezda je „bolesna“ – ko napada „doge?

Sputnik pre 4 sati
Lil napravio urnebesan gaf: Hteo da predstavi dresove pred meč sa Zvezdom, uskočila reklama za potenciju

Telegraf pre 4 sati
Zvezdino „biti ili ne biti“

Sputnik pre 5 sati
Niko od navijača Lila ne očekuje laku utakmicu: "Imam loš predosećaj"

Sportske.net pre 5 sati
Milojević može da odahne: Zvezda stigla do važne pobede u Ligi Evrope

Danas pre 5 minuta
Rasterećenje Partizanovog budžeta: Lundberg našao evroligaško uhlebljenje?

Danas pre 35 minuta
Sličan scenario kao u prošlom meču: Novak Đoković u polufinalu Atine

Danas pre 1 sat
Đoković nakon pobede nad Boržešom: “Jako sam zadovoljan večerašnjom partijom“

Danas pre 1 sat
Vladimir Štimac nije zaslužio muk saigrača

Danas pre 1 sat