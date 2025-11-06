Arnautović precizan sa bele tačke, Zvezda vodi

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Lila u četvrtom kolu prve faze Lige Evrope. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

89' Milson pokušava - 1:0 Jako mlak udarac rezerviste. Zvezdi je sada odbrana u prvom planu. 88' Odmah menja Milojević - 1:0 Milson menja Ivanića, a Duarte ulazi umesto Arnautovića. Pero je ranije zamenio Verdonka. 85' GOOOOL! Arnautović za 1:0 Pogodio je Ozer stranu, ali je udarac bio isuviše precizan i jak. Drugi gol Arnautovića u Ligi Evrope ove sezone. 83' Penal za Zvezdu - 0:0 Prvi pravi napad Zvezde na meču je rezultovao penalom. Seol je centrirao, a Ivanić