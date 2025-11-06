Vlada: Usvojen Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu, kojim je predviđena stopa privrednog rasta od tri odsto, kao i fiskalni deficit budžeta od tri odsto BDP-a, saopšteno je iz Vlade.

Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu predviđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu, ističe se u saopštenju. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4