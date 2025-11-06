Macut i Mesarović danas sa kineskim kompanijama u Šangaju

ŠANGAJ - Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut održaće danas, poslednjeg dana radne posete Šangaju zajedno sa delegacijom Vlade Srbije više važnih sastanaka sa kineskim kompanijama, dok će se potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetiće kompaniju "Chery Automobile".

Prof dr. Macut prvo će se sastati sa predstavnicima kompanije BGI Group, koja se bavi biotehnologijom, pre svega u oblasti genetike. Tokom perioda borbe protiv pandemije Kovid-19, u aprilu 2020, sa BGI je potpisan Ugovor o donaciji Kine za izgradnju dve laboratorije "Vatreno oko", najmodernijeg tipa, za testiranje na korona virus, dok su stručnjaci BGI radili na osposobljavanju laboratorija koje su otvorene 20. aprila 2020. u Beogradu i 30. jula 2020 u Nišu. BGI