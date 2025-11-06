Macut i Mesarović danas sa kineskim kompanijama u Šangaju

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Macut i Mesarović danas sa kineskim kompanijama u Šangaju

ŠANGAJ - Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut održaće danas, poslednjeg dana radne posete Šangaju zajedno sa delegacijom Vlade Srbije više važnih sastanaka sa kineskim kompanijama, dok će se potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetiće kompaniju "Chery Automobile".

Prof dr. Macut prvo će se sastati sa predstavnicima kompanije BGI Group, koja se bavi biotehnologijom, pre svega u oblasti genetike. Tokom perioda borbe protiv pandemije Kovid-19, u aprilu 2020, sa BGI je potpisan Ugovor o donaciji Kine za izgradnju dve laboratorije "Vatreno oko", najmodernijeg tipa, za testiranje na korona virus, dok su stručnjaci BGI radili na osposobljavanju laboratorija koje su otvorene 20. aprila 2020. u Beogradu i 30. jula 2020 u Nišu. BGI
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVlada SrbijePremijer SrbijeŠangajKinaPandemijaCovid 19Korona virusKovid 19KovidCovidĐuro Macut

Društvo, najnovije vesti »

Nagla zahlađenja i manjak sna doneli talas umora: Lekari apeluju na oprez

Nagla zahlađenja i manjak sna doneli talas umora: Lekari apeluju na oprez

Euronews pre 0 minuta
Istine i zablude o artritisu: 5 stvari koje treba da znate

Istine i zablude o artritisu: 5 stvari koje treba da znate

Danas pre 0 minuta
Na današnji dan, 6. novembar

Na današnji dan, 6. novembar

N1 Info pre 1 sat
Macut i Mesarović danas sa kineskim kompanijama u Šangaju

Macut i Mesarović danas sa kineskim kompanijama u Šangaju

RTV pre 50 minuta
Deca uče agresiju kada odrasli ćute: Vršnjačko nasilje i dalje jedan od najvećih izazova školskog sistema u Srbiji

Deca uče agresiju kada odrasli ćute: Vršnjačko nasilje i dalje jedan od najvećih izazova školskog sistema u Srbiji

Danas pre 26 minuta