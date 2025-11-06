UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage pokušavaju da se stacioniraju u Pokrovsku; Poljska i SAD razmatraju dopremanje tečnog gasa

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini ušao je u 1352. dan. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštava da ruske trupe pokušavaju da se infiltriraju i akumuliraju u gradu Pokrovsku. Poljska pregovara o sporazumu za uvoz većih količina tečnog naftnog gasa (LNG) iz Sjedinjenih Američkih Država, kako bi snabdela Slovačku i Ukrajinu, prenosi Rojters pozivajući se na neimenovane izvore.

Rusija je grupisala oko 170.000 vojnika u pravcu Pokrovska i pokušava da opkoli grad primenom taktike "klešta", upozorava ukrajinska vojska. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajisnke snage odvraćaju rusku vojsku, kao i da je u Kupjansku ostalo oko 60 ruskih vojnika i da se nastavlja operacija "čišćenja" grada. Rusko Ministarstvo odbrane ocenilo je navode Zelenskog kao "potpuni gubitak kontakta sa stvarnošću". Poljska radi na sporazumu o uvozu