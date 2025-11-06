Civil poginuo u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti, tokom noći oboreno 75 dronova

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Civil poginuo u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti, tokom noći oboreno 75 dronova

MOSKVA - Civil je poginuo u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti, saopštio je guverner tog regiona Andrej Bočarov.

"Civil, 48-ogodišnji muškarac, poginuo je od šrapnela usled granatiranja. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima", naveo je Bočarov u saopštenju na Telegram kanalu administracije, preneo je Interfaks. Guverner je dodao da je u napadu pričinjena šteta na stambenim zgradama i vozilima, dok su delovi drona koji su pali izazvali požar u industrijskoj zoni u Krasnoarmejskom okrugu. Požar su, prema njegovim rečima, vatrogasci brzo stavili pod kontrolu.
Kijev: Ruske snage pokušavaju da se stacioniraju u Pokrovsku; Poljska i SAD razmatraju dopremanje tečnog gasa

RTS pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage pokušavaju da se stacioniraju u Pokrovsku; Poljska i SAD razmatraju dopremanje tečnog gasa

RTV pre 2 sata
Američki ekspert: Evropa bi rado napala Rusiju, ali nema ni oružja ni iskustvo

Sputnik pre 2 minuta
Trampa plaše “komunisti”

Vesti online pre 38 minuta
Udar iznutra: Putin upozorio na podmuklu igru Zapada

Pravda pre 2 minuta
Severna Koreja najavljuje odgovor na američke sankcije

Vesti online pre 22 minuta
Katastrofa na Filipinima: Najmanje 140 poginulih u tajfunu Kalmaegi

Vesti online pre 8 minuta