Civil poginuo u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti, tokom noći oboreno 75 dronova

MOSKVA - Civil je poginuo u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti, saopštio je guverner tog regiona Andrej Bočarov.

"Civil, 48-ogodišnji muškarac, poginuo je od šrapnela usled granatiranja. Naše iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima", naveo je Bočarov u saopštenju na Telegram kanalu administracije, preneo je Interfaks. Guverner je dodao da je u napadu pričinjena šteta na stambenim zgradama i vozilima, dok su delovi drona koji su pali izazvali požar u industrijskoj zoni u Krasnoarmejskom okrugu. Požar su, prema njegovim rečima, vatrogasci brzo stavili pod kontrolu.