Novak Đoković savladao 47. tenisera sveta za sat i 44 minuta

Peti teniser sveta Novak Đoković plasirao se večeras u polufinale turnira u Atini, pošto je posle dva seta pobedio Portugalca Nuna Borgesa 7:6(1), 6:4.

Đoković je pobedio 47. igrača na ATP listi posle sat i 44 minuta. U prvom setu nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković bio ubedljiv i mini brejkovima u trećem, šestom i sedmom poenu stigao do prednosti. Đoković je u sedmom gemu drugog seta oduzeo servis Portugalcu, i sigurnim servisom do kraja seta sačuvao brejk prednosti i izborio plasman u polufinale. U polufinalu, srpski teniser će igrati protiv boljeg iz duela Giron-Hanfman.
