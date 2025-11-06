Prve Paunovićeve reči: "Prilika ne bira trenutak, Batina poruka me obradovala"

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović istakao je da je počastvovan što se posle decenije vratio u Kuću fudbala u Staroj Pazovi gde mu je danas započeo mandat na mestu selektora našeg državnog tima, ističući da nije časio časa kada je stigao poziv iz domovine. "Od kraja 2015. godine, skoro deceniju nisam bio u Sportskom centru u Staroj Pazovi. Osećam se prijatno kao i tada. Mnogo lepih sećanja… malo sam uzbuđen. Drago mi je što u Sportskom