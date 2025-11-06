"Legendo, daj nešto da se počastimo": Trubač došao kod Grejema, Zvezdin košarkaš ga razočarao jednom rečenicom

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
"Legendo, daj nešto da se počastimo": Trubač došao kod Grejema, Zvezdin košarkaš ga razočarao jednom rečenicom

Košarkaši Crvene zvezde slavili su protiv Panatinaikosa u okviru devetog kola Evrolige sa 86:68, čime su upisali i svoj sedmi uzastopni trijumf u ovom takmičenju.

Crveno-beli su odigrali perfektnu utakmicu, a znali su i kako to da proslave posle samog meča. Naime, pošto se utakmica igrala u krcatoj Areni, ispred su navijače, ali i igrače dočekali trubači koji su svirali note koje su Delije htele da čuju. Takođe, u svoj toj gužvi se pronašao i jedan poprilično interesantan snimak koji je postao viralan. Jedan od trubača je došao do automobila u kojem se nalazi Devonte Grejem, koji još nije debitovao u ekipi Crvene zvezde, ali
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Hot sport pre 6 minuta
Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Sportske.net pre 10 minuta
Partizan ima nove probleme: Bez Marinkovića i Parkera na Olimpijakos

Partizan ima nove probleme: Bez Marinkovića i Parkera na Olimpijakos

Sputnik pre 10 minuta
Željko Obradović pred duel sa Olimpijakosom: Igraćemo bez Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića

Željko Obradović pred duel sa Olimpijakosom: Igraćemo bez Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića

Danas pre 10 minuta
Bonga istakao ključni problem Partizana

Bonga istakao ključni problem Partizana

Sport klub pre 15 minuta
Bonga zna u čemu je ključ: Sve četiri četvrtine moraju da budu vrhunske!

Bonga zna u čemu je ključ: Sve četiri četvrtine moraju da budu vrhunske!

Hot sport pre 1 sat
"Ovo je nakvalitetnije što Srbija ima da pruži": Partizan spreman da sruši Vojvodinu sa vrha

"Ovo je nakvalitetnije što Srbija ima da pruži": Partizan spreman da sruši Vojvodinu sa vrha

Mondo pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaDelijeEvroligaKk Crvena Zvezdanavijaci

Sport, najnovije vesti »

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Hot sport pre 6 minuta
Velike šanse da Milojević večeras poslednji put vodi Zvezdu

Velike šanse da Milojević večeras poslednji put vodi Zvezdu

Sport klub pre 0 minuta
Legendarnom treneru kuća u požaru izgorela do temelja: Vatra buknula i sve progutala! Pojavio se snimak užasa, ovo se ne viđa…

Legendarnom treneru kuća u požaru izgorela do temelja: Vatra buknula i sve progutala! Pojavio se snimak užasa, ovo se ne viđa ni u horor filmovima! Video

Kurir pre 6 minuta
Zbog Partizana, Bajern pred najtežim izazovom u istoriji

Zbog Partizana, Bajern pred najtežim izazovom u istoriji

Sportski žurnal pre 10 minuta
Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Sportske.net pre 10 minuta