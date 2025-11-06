"Legendo, daj nešto da se počastimo": Trubač došao kod Grejema, Zvezdin košarkaš ga razočarao jednom rečenicom

Košarkaši Crvene zvezde slavili su protiv Panatinaikosa u okviru devetog kola Evrolige sa 86:68, čime su upisali i svoj sedmi uzastopni trijumf u ovom takmičenju.

Crveno-beli su odigrali perfektnu utakmicu, a znali su i kako to da proslave posle samog meča. Naime, pošto se utakmica igrala u krcatoj Areni, ispred su navijače, ali i igrače dočekali trubači koji su svirali note koje su Delije htele da čuju. Takođe, u svoj toj gužvi se pronašao i jedan poprilično interesantan snimak koji je postao viralan. Jedan od trubača je došao do automobila u kojem se nalazi Devonte Grejem, koji još nije debitovao u ekipi Crvene zvezde, ali