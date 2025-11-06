U Crnoj Gori danas Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
U Crnoj Gori danas Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli

Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici donela odluku da povodom požara u u Tuzli u kojem je živote izgubilo 11 osoba, četvrtak, 6. novembar, proglasi za Dan žalosti.

Zastave na svim zgradama državnih organa, zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova, biće spuštene na pola koplja, saopšteno je u sredu iz Vlade Crne Gore. U požaru koji je u utorak uveče izbio na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli, gde su se nalazile nepokretne osobe, smrtno je stradalo 11 osoba, a više od 30 njih je zatražilo lekarsku pomoć u KC Tuzla, od kojih je pet osoba u kritičnom stanju. Vlada Tuzlanskog kantona takođe je 6. novembar
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sutra Dan žalosti u Tuzli

Sutra Dan žalosti u Tuzli

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraTuzlapožardan žalosti

Najnovije vesti »

Dal Mas: EU potrebno ponovno ujedinjenje, Srbija tačka oslonca

Dal Mas: EU potrebno ponovno ujedinjenje, Srbija tačka oslonca

RTV pre 6 minuta
Kako i kada podneti prigovor na kaznu za parkiranje?

Kako i kada podneti prigovor na kaznu za parkiranje?

Kamatica pre 6 minuta
OTKRIVAMO Kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticali na rezultate Srbijavoza

OTKRIVAMO Kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticali na rezultate Srbijavoza

Forbes pre 0 minuta
Koja je najskuplja stvar koju je kupio Kristijano Ronaldo

Koja je najskuplja stvar koju je kupio Kristijano Ronaldo

Forbes pre 0 minuta
Vašington predstavio SB UN nacrt rezolucije o podršci Trampovom planu za Gazu

Vašington predstavio SB UN nacrt rezolucije o podršci Trampovom planu za Gazu

RTV pre 0 minuta