Branko Radujko: Veljko Paunović je patriota koji voli Srbiju

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko izjavio je da je novi selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović trener koji ispunjava sve kriterijume.

Foto: FSS Paunović je zvanično danas preuzeo dužnost selektora Srbije. Radujko je zajedno sa predsednikom FSS Draganom Džajićem u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi uručio Paunoviću radnu opremu sa inicijalima. FSS je 30. oktobra imenovao Paunovića za novog selektora Srbije umesto Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1). "Pregovori nisu bili laki iz razloga što je Paunović u zamahu karijere, pre svega klupskog trenera.