Najbolji srpski košarkaš došao do novog tripl-dabla

Vesti online pre 50 minuta  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Najbolji srpski košarkaš došao do novog tripl-dabla

U pobedi Denvera protiv Majamija, Nikola Jokić, najbolji srpski košarkaš, došao je do novog tripl-dabla, a svojim učinkom posebno je oduševio trenera Dejvida Adelmana.

Nikola Jokić meč protiv Majamija završio je sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, a uz to je imao i tri ukradene lopte. Brojke zvuče gotovo neverovatno, a tek kada se prensu na parket i kada se pogleda na kakav je način srpski as došao do njih slika postaje potpuna. Koliko je impresivno sve što radi trostruki MVP NBA lige najbolje oslikavaju reči Dejvida Adelmana, trenera Nagetsa. „Može da igra protiv svih odbrana, ima osećaj za prostor koji nikada u životu
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

„Uživajte dok traje“

„Uživajte dok traje“

Sputnik pre 49 minuta
Emotivnije ne može! Jokić se pojavio u posebnoj majici! Poruka je jaka i teška, a on je samo poručio: "Nosim je često, isprana…

Emotivnije ne može! Jokić se pojavio u posebnoj majici! Poruka je jaka i teška, a on je samo poručio: "Nosim je često, isprana je već, to nije ništa novo..."

Kurir pre 2 sata
Nikola Jokić oduševio sve, izneo majicu posvećenu Dejanu Milojeviću posle pobede u NBA: "Nosim je često..."

Nikola Jokić oduševio sve, izneo majicu posvećenu Dejanu Milojeviću posle pobede u NBA: "Nosim je često..."

Telegraf pre 3 sata
Još jedan čas košarke profesora Nikole Jokića! Opet je izvodio neviđena čuda na terenu, Jović i ekipa nisu znali šta ih je…

Još jedan čas košarke profesora Nikole Jokića! Opet je izvodio neviđena čuda na terenu, Jović i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! Uživajte u magiji Džokera!

Kurir pre 5 sati
"Nisam siguran da je on to odlučio": Jokić ostao u čudu kad je čuo šta je Jović rekao

"Nisam siguran da je on to odlučio": Jokić ostao u čudu kad je čuo šta je Jović rekao

Mondo pre 4 sati
Jokićeva magija koja je još jednom istakla sav njegov talenat (VIDEO)

Jokićeva magija koja je još jednom istakla sav njegov talenat (VIDEO)

Danas pre 4 sati
E, da je ovako igrao u Denveru... Vestbruk se razgoropadio "pod stare dane" i pobegao Nikoli Jokiću

E, da je ovako igrao u Denveru... Vestbruk se razgoropadio "pod stare dane" i pobegao Nikoli Jokiću

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenversport

Sport, najnovije vesti »

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Hot sport pre 6 minuta
Velike šanse da Milojević večeras poslednji put vodi Zvezdu

Velike šanse da Milojević večeras poslednji put vodi Zvezdu

Sport klub pre 0 minuta
Legendarnom treneru kuća u požaru izgorela do temelja: Vatra buknula i sve progutala! Pojavio se snimak užasa, ovo se ne viđa…

Legendarnom treneru kuća u požaru izgorela do temelja: Vatra buknula i sve progutala! Pojavio se snimak užasa, ovo se ne viđa ni u horor filmovima! Video

Kurir pre 6 minuta
Zbog Partizana, Bajern pred najtežim izazovom u istoriji

Zbog Partizana, Bajern pred najtežim izazovom u istoriji

Sportski žurnal pre 10 minuta
Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Sportske.net pre 10 minuta