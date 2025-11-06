Nikola Jokić oduševio sve, izneo majicu posvećenu Dejanu Milojeviću posle pobede u NBA: "Nosim je često..."

Kođšarkaši Denver Nagetsa su u noći između srede i četvrtka pobedili Majami rezultatom 122:112, a neverovatan je ponovo bio Nikola Jokić, koji ne prestaje da oduševljava svet! Srbin je utakmicu završio sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, čime je potvrdio da je u odličnoj formi i da je spreman da se bori za naslov MVP-ja, koji je prethodne sezone otišao u ruke Šeja Gildžesa Aleksandera. On se potom obratio na konferenciji za medije, na kojoj je pričao prv o