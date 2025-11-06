Nikola Jokić oduševio sve, izneo majicu posvećenu Dejanu Milojeviću posle pobede u NBA: "Nosim je često..."

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Nikola Jokić oduševio sve, izneo majicu posvećenu Dejanu Milojeviću posle pobede u NBA: "Nosim je često..."
Kođšarkaši Denver Nagetsa su u noći između srede i četvrtka pobedili Majami rezultatom 122:112, a neverovatan je ponovo bio Nikola Jokić, koji ne prestaje da oduševljava svet! Srbin je utakmicu završio sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, čime je potvrdio da je u odličnoj formi i da je spreman da se bori za naslov MVP-ja, koji je prethodne sezone otišao u ruke Šeja Gildžesa Aleksandera. On se potom obratio na konferenciji za medije, na kojoj je pričao prv o
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Najbolji srpski košarkaš došao do novog tripl-dabla

Najbolji srpski košarkaš došao do novog tripl-dabla

Vesti online pre 2 sata
„Uživajte dok traje“

„Uživajte dok traje“

Sputnik pre 2 sata
Emotivnije ne može! Jokić se pojavio u posebnoj majici! Poruka je jaka i teška, a on je samo poručio: "Nosim je često, isprana…

Emotivnije ne može! Jokić se pojavio u posebnoj majici! Poruka je jaka i teška, a on je samo poručio: "Nosim je često, isprana je već, to nije ništa novo..."

Kurir pre 3 sata
Još jedan čas košarke profesora Nikole Jokića! Opet je izvodio neviđena čuda na terenu, Jović i ekipa nisu znali šta ih je…

Još jedan čas košarke profesora Nikole Jokića! Opet je izvodio neviđena čuda na terenu, Jović i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! Uživajte u magiji Džokera!

Kurir pre 6 sati
"Nisam siguran da je on to odlučio": Jokić ostao u čudu kad je čuo šta je Jović rekao

"Nisam siguran da je on to odlučio": Jokić ostao u čudu kad je čuo šta je Jović rekao

Mondo pre 6 sati
Jokićeva magija koja je još jednom istakla sav njegov talenat (VIDEO)

Jokićeva magija koja je još jednom istakla sav njegov talenat (VIDEO)

Danas pre 6 sati
E, da je ovako igrao u Denveru... Vestbruk se razgoropadio "pod stare dane" i pobegao Nikoli Jokiću

E, da je ovako igrao u Denveru... Vestbruk se razgoropadio "pod stare dane" i pobegao Nikoli Jokiću

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenverDejan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati utakmicu Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Kad i gde možete gledati utakmicu Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Danas pre 12 minuta
UŽIVO: Đoković suveren na servisu, ali propušta prilike za brejk

UŽIVO: Đoković suveren na servisu, ali propušta prilike za brejk

Sport klub pre 11 minuta
Poslednji ispraćaj Mladena Žižovića

Poslednji ispraćaj Mladena Žižovića

Sportske.net pre 11 minuta
Zvezda dočekuje Lil za prvi trijumf u Ligi Evrope, poznati sastavi

Zvezda dočekuje Lil za prvi trijumf u Ligi Evrope, poznati sastavi

RTS pre 1 minut
Juventus ima tri načina da zadrži Vlahovića

Juventus ima tri načina da zadrži Vlahovića

Vesti online pre 11 minuta