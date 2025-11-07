Od ovog datuma Beograd će biti zavejan: Vozačima prete kazne do 800.000 dinara ako ovo nemaju u autu

Alo pre 1 sat
Od 1. novembra vozači u Srbiji su u obavezi da na vozilima imaju zimske gume i opremu

Iako smo duboko u jeseni, i na planinama sporadično ima snega, zima u gradskim naseljima ume da iznenadi, zato je dobro biti spreman. Zamenite gume na vreme i ne čekajte prvi sneg, jer preduslov za bezbednost na putu jeste u dobrim pripremama. A evo šta se po zakonu svrstava u obaveznu zimsku opremu. Na Instagram stranici Auto-moto saveza Srbije (AMSS) još jednom su podsetili šta čini zimsku opremu, kad se ona koristi i šta je od posebne važnosti na zimskim gumama.
Euronews pre 15 minuta
