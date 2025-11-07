Uhapšena lica povezana sa slučajem "ubačeni snajperisti" o kojima je govorio Vučić

B92 pre 47 minuta
Uhapšena lica povezana sa slučajem "ubačeni snajperisti" o kojima je govorio Vučić

Na više lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci danas je uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa slučajem poznatim kao "ubačeni snajperisti", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Akcija je sprovedena u okviru zajedničkih aktivnosti MUP-a i Bezbednosno-informativne agencije. Nadležni državni organi nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica u vezi sa ovim slučajem, navodi se u saopštenju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedeljak da nadležni organi već pokušavaju da pronađu dvojicu snajperista koji su, prema obaveštajnim podacima, došli u Beograd. On je rekao da se zna odakle je novac koji su
