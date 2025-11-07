BBC vesti na srpskom

'Dragi prijatelj' Orban u Beloj kući: Tramp hoće da izuzme Mađarsku od sankcija na rusku naftu

Poseta Orbana Beloj kući je prva od Trampovog povratka na vlast, a usledila je pošto je premijer Mađarske ponudio da bude domaćin samita američkog lidera i ruskog predsednika.

BBC News pre 19 minuta
Viktor Orban i Donald Tramp na sastanku u Beloj kući
Reuters

Donald Tramp, američki predsednik rekao je da će razmisliti da Mađarsku izuzme od sankcija na rusku naftu, dok je Viktor Orban, premijer te zemlje pokušao da u Beloj kući osnaži već čvrstu vezu sa desničarskim saveznikom u Beloj kući.

Poseta Orbana Beloj kući je prva od Trampovog povratka na vlast, a usledila je pošto je premijer Mađarske ponudio da Budimpešta bude domaćin samita o Ukrajini između američkog lidera i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Planiranje samita u međuvremenu je odloženo.

„Razmatramo to jer mu je veoma teško da nabavi naftu i gas iz drugih područja. Kao što znate, oni nemaju prednost da imaju more“, rekao je Tramp novinarima, a prenosi agencija AFP.

Sjedinjene Države su prošlog meseca uvele sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, pošto je poraslo Trampovo nezadovoljstvo Putinovim odbijanjem da okonča skoro četvorogodišnji rat u Ukrajini.

Poput mađarske, muku sa američkim sankcijama na rusku naftu muči i Srbija.

Kompaniji NIS, koja je u većinskom vlasništvu ruskog Gaspromnjefta, američko ministarstvo finansija uvelo je sankcije još početkom godine, ali su one odlagane više puta, do oktobra.

Mađarska - najbliži saveznik u Evropskoj uniji i Trampa i Kremlja - u velikoj meri zavisi od ruske nafte i gasa uprkos naporima EU da diverzifikuje snabdevanje.

Orban, koji se često protivio ostatku EU zbog pritiska na Moskvu od početka rata u Ukrajini, rekao je da je ruska energija od vitalnog značaja za njegovu zemlju.

'Postići rezultate'

Mađarski premijer je rekao da je Trampu objasnio „posledice“ za tu zemlju bez ruske nafte i gasa.

„Zato što se snabdevamo kroz cevovode. Cevovod nije ideološko ili političko pitanje. To je fizička realnost jer nemamo luke“, rekao je Orban.

Orban - koga je pratila velika delegacija od šest ministara - rekao je pre sastanka da „mora da postigne rezultate“ u vezi sa sankcijama za naftu.

Stručnjaci kažu da se očekivalo da će sastanak sa američkim predsednikom doneti barem „simboličnu“ pobedu Orbanu, koji se zbog ekonomske stagnacije suočava sa velikim izazovom uoči izbora sledećeg proleća.

Tramp je rekao liderima Evropske unije da pokažu više poštovanja prema Orbanu, koji se sukobljavao sa njima po pitanju migracija.

„Mislim da bi trebalo da poštuju Mađarsku i da veoma, veoma snažno poštuju ovog lidera jer je bio u pravu po pitanju imigracije“, rekao je Tramp novinarima.

Tramp, koji je sproveo sveobuhvatne mere protiv imigracije u SAD, ponovo je tvrdio da postoji veza između migranata i kriminala, što nije potkrepljeno statistikom u Sjedinjenim Državama

'Dragi prijatelj'

Orban je prošle godine tri puta posetio „dragog prijatelja“ Trampa u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, ali je povratak američkog predsednika na vlast imao mešovit efekat na Mađarsku.

Vašington je ukinuo sankcije protiv glavnog Orbanovog saveznika Antala Rogana i vratio zemlji status u programu bezviznog režima.

Međutim, Trampove tarife protiv Evropske unije pogodile su mađarsku privredu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

(BBC News, 11.07.2025)

BBC News
Ključne reči

UkrajinaBela kućaBudimpeštaDonald TrampMađarskanaftaViktor Orban

