Tramp razmatra izuzeće Mađarske od sankcija u vezi sa ruskom naftom i gasom

Vesti online pre 42 minuta  |  AFP (P. V.)
Tramp razmatra izuzeće Mađarske od sankcija u vezi sa ruskom naftom i gasom

Donald Tramp izjavio je večeras da razmatra izuzeće Mađarske od američkih sankcija vezanih za ruske ugljovodonike, tokom sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Beloj kući.

– Razmatramo to, jer mu je veoma teško da nabavlja naftu i gas iz drugih regiona. Kao što znate, on nema pristup moru – rekao je američki predsednik novinarima na početku razgovora. Tramp je pozvao Evropu da “poštuje” Mađarsku i njenog lidera Orbana, kojeg je Frans pres označio kao nacionalistu.
