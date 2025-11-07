Završena sednica skupštine, nastavak u ponedeljak od 10 časova

Sednica skupštine Srbije završena je dana oko 18 časova, a poslanici će nastaviti raspravu o kandidatima za Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u ponedeljak od 10 časova.

Poslanici su usvojili tokom prvog dela današnje sednice osam zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i "leks specijalis" za zgradu Generalštaba.

Usvojene su i izmene Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, kao i Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Poslanici su većinski podržali i sporazume o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša između vlada Srbije i Svete Lucije, ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša između vlada Srbije i Benina, kao i sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između vlada Srbije i Ekvatorijalne Gvineje.

Nastavljena sednica Skupštine, poslanici raspravljaju o kandidatima za članove Saveta REM

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su u 15 sati plenarnu sednicu i na dnevnom redu je izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Nataša Jovanović, predstavnica predlagača, kazala je da ishod rasprave treba da bude "nezavisan REM izabran na demokratski način".

Po njenim rečima, nisu tačne tvrdnje opozicije da je REM krivac za njihove izborne neuspehe.

"Opozicija tvrdi da je REM najvažniji, oni su se uhvatili za ovo nezavisno telo jer je ono glavni krivac što njih narod neće", kazala je Jovanović.

Ona je kazala da je vlast napravila ustupke koji nisu predviđeni zakonom i pokazala partnerima iz Evropske unije (EU) i OEBS da je tolerantna prema "blokaderskoj opoziciji".

Kazala je da su objavljene biografije kandidata na sajtu skupštine i da su svi razgovori sa kandidatima obavljeni u formi javnog slušanja.

Željko Veselinović iz Pokreta radnika Sloga - Struka kazao je da REM nije radio svoj posao tokom prethodnog mandata te ocenio da u Srbiji nema objektivnih medija.

Kazao je da u programskim šemama nema debata ni obrazovnih emisija i da se sve svodi na rijaliti programe i repriziranje serija.

"Neki od kandidata za savet REM su mi poznati, većina nije. Nadam se da će ti ljudi pokazati da su spremni da kazne medije koji krše zakone", kazao je Veselinović.

Zatražio je da se uvede krivična odgovornost za novinare i urednike koji lažu rekavši da treba da odgovaraju svojom imovinom i idu u zatvor ako su neistinito izveštavali.

Poslanik iz poslaničke grupe "Dragan Marković Palma - Jedinstvena Srbija" kazao je da REM treba da uredi medijski prostor i da je uloga tog tela veoma važna.

Aleksandar Pavić iz poslaničke grupe "Mi snaga naroda - profesor dr Branimir Nestorović" ocenio je da novi REM neće uticati pozitivno na uređenje medijskog prostora.

Kritikovao je urednika Informera Dragana Vučićevića zbog uvreda na račun političkih protivnika te ocenio da je nedopustivo što nije kažnjen zbog takvog ponašanja.

Po njegovim rečima, mediji često objavljuju lažne vesti, a neki su postali "štabovi za sprovođenje obojene revolucije".

Odbor Skupštine za kulturu i informisanje je u utorak većinom glasova odlučio da po hitnom postupku uputi poslanicima na glasanje izveštaj i listu kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) s biografijama i izjavama da prihvataju kandidature.

Na konačnoj listi usaglašenih kandidata za Savet REM-a su kandidati novinarskih udruženja Đorđe Vlajić i Mileva Malešić, kandidati univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, kandidati nezavisnih institucija Stevica Smederevac i Gordana Predić.

Kandidati crkava i verskih zajednica su Snežana Miljković i Mevlud Dudić, kandidati izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez, a kandidati udruženja za zaštitu dece Dušan Aleksić i Dubravka Valić Nedeljković.

Kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja su Rodoljub Šabić i Antonela Riha, kandidati saveta nacionalnih manjina Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik i Mladen Matičević.

To je drugi konkurs za izbor članova Saveta REM-a i počeo je u aprilu pošto je prvi obustavljen zbog odustajanja dela kandidata koji su ukazivali na nepravilnosti u tom procesu.

Srbija je bez Saveta REM-a već godinu dana pošto je prethodnom sazivu, po donošenju izmena i dopuna Zakona o elektronskim medijima, mandat istekao 4. novembra 2024.

Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku i specijalni zakon o Generalštabu

Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, sa 133 glasa "za", 26 glasova "protiv" i 11 "uzdržanih".

Poslanici su usvojili i Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno "leks specijalis" za kompleks zagrada Generalštaba arhitekte Nikole Dobrovića, oštećenu u NATO bombardovanju 1999. godine.

Za taj Zakon glasalo je 130 poslanika, 40 je bilo "protiv", a jedan poslanik nije glasao.

Usvojen je i predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da taj Zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja, na šta su opozicioni poslanici glasno negodovali.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, kao i Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Poslanici su potvrdili i sporazume o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša između vlada Srbije i Svete Lucije, ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša između vlada Srbije i Benina, kao i sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između vlada Srbije i Ekvatorijalne Gvineje.

Potpredsednica Skupštine Marina Raguš odredila je pauzu do 15 časova, nakon čega bi trebalo da bude nastavljena rasprava o izboru članova za Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Poslanici završili raspravu o svim tačkama dnevnog reda

Poslanici u Skupštini Srbije završili su raspravu o svih osam tačaka dnevnog reda, a glasanje o njima počeće u 13 časova.

"Pošto smo završili pretres po svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. U danu za glasanje odlučujemo o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini", kazala je potrpedsednica parlamenta Marina Raguš.

Poslanici u Skupštini Srbije od utorka su raspravljali o predlogu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, specijalnom zakonu o kompleksu zgrada Generalštaba u Beogradu i drugim zakonima.