Švajcarska trgovačka kuća Gunvor saopštila je da povlači svoju ponudu za kupovinu međunarodnih poslova ruskog naftnog giganta Lukoila, nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da „nikada neće“ odobriti taj posao.

„Predsednik Donald Tramp jasno je rekao da rat mora odmah da se završi“, objavljeno je na zvaničnom nalogu američkog Ministarstva finansija na platformi X. „Sve dok predsednik Vladimir Putin nastavlja besmislena ubistva, Kremljov pijun Gunvor nikada neće dobiti licencu da posluje i zarađuje.“ Portparol Gunvora Set Pjetras izjavio je za Politiko da je izjava američkog Trezora „suštinski pogrešna i netačna“. „U međuvremenu, Gunvor povlači svoju ponudu za Lukoilove