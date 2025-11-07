Savet bezbednosti UN ukinuo sankcije protiv sirijskog predsednika

Savet bezbednosti UN večeras je ukinuo sankcije protiv privremenog sirijskog predsednika Ahmada el Šare, što je simbolična odluka samo nekoliko dana pre njegove istorijske posete Beloj kući.

Rezolucija, koju su pripremile SAD i usvojena sa 14 glasova za i jednim uzdržanim Kina, uklanja Ahmada el Šaru i njegovog ministra unutrašnjih poslova Anasa Hataba sa liste sankcija usmerenih na pojedince i grupe povezane sa Islamskom državom i Al Kaidom, koji su bili podvrgnuti zabrani putovanja, zamrzavanju imovine i embargu na oružje. Posebno se pohvaljuju obaveze novih sirijskih vlasti da se „bore protiv terorizma, uključujući strane terorističke borce“, Al