Troje aktivista koji su privedeni zbog šaranja SNS prostorija u Novom Sadu pušteni na slobodu

Danas pre 55 minuta  |  A. L.
U Prekršajni sud u Novom Sadu dovedeno je danas troje aktivista koji su sinoć, 6. novembra, privedeni na kraju protesta u ovom gradu zbog šaranja prostorija Srpske napredne stranke.

Napisane su im prekršajne prijave, pušteni su na slobodu i braniće se u redovnom postupku. Sinoć su privedeni aktivistkinja Građanskog pokreta Bravo Sandra Adam, aktivista Robert Silberholc, kao i članica Zborova Novog Sada Ana Obradović Pantelić. Oni se terete da su 6. novembra ispisivali poruke na prostorijama SNS-a. Ostavljali su crvene šake i broj „16“ ispisan crvenom farbom, kao podsećanje na 16 žrtava kod Železničke stanice. Svo troje su odvedeni u policijsku
