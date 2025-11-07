Novosađani se i sinoć okupili na skupu podrške Dijani Hrki, troje privedeno zbog šaranja prostorija SNS

Novosađani se i sinoć okupili na skupu podrške Dijani Hrki, troje privedeno zbog šaranja prostorija SNS

Novi Sad – Novosađani su se i sinoć okupili u znak podrške Dijani Hrki, majci Stefana Hrke (27) koji je poginuo pod nadstrešnicom Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, a koja štrajkuje glađu u Beogradu.

Okupljanje je počelo u 19 časova ispred Banovine, a protest je završen na Bulevaru oslobođenje ispred prostorija Srpske napredne stranke gde su dve osobe privedene zbog šaranja prostorija. Kasnije je privedena još jedna osoba. Građani su blokirali raskrsnicu kod Banovine, proizvode buku raznim predmetima, ostavili otiske krvavih šaka i poručili da traže izbore. - Niko od odgovornih za pad nadstrešnice nije u zatvoru. I dalje tražimo pravdu - poručili su okupljeni
