Neofašizam na šumadijski način

Radar pre 26 minuta  |  Zoran Radovanović
Neofašizam na šumadijski način

Lov na strane radnike, mahom Nepalce, koji se ovih dana organizuje po prigradskim naseljima, eskalirao je kada je nedavno proneta laž da je neko od njih silovao devojčicu u naselju Vinogradi

Gomile nekakvog sveta i “litijaši” poslednjih dana kruži po kragujevačkim prigradskim naseljima – nastanjenim mahom ljudima koji su se ovde doselili sa Kosova i Raške oblasti krajem 90-tih – u potrazi za kućama u kojima su smešteni strani radnici, pre svega oni tamnoputi iz Nepala i drugih azijskih i afričkih zemalja, ne bi li ih najurili ili naterali da odu iz njihovih komšiluka. Reč je o radnicima koji su angažovani u Javno-komunalnom preduzeću Šumadija, koji
Osmani: Nastavak mera EU prema Kosovu neobjašnjiv, nepravedan i neopravdan

Beta pre 12 sati
Radio sto plus pre 12 sati
Umro Aleksandar Bećić Pisac i novinar preminuo u 59. godini

Alo pre 14 sati
Brisel pozdravio mirnu predaju vlasti na severu KiM

Vesti online pre 15 sati
Umro Aleksandar Bečić

Telegraf pre 2 dana
Odlazak novinara i književnika Aleksandar Bećić preminuo u 59. godini Srbija će ga pamtiti po ovome

Dnevnik pre 1 dan
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine bez promene u 2025: Dijalog u začaranom krugu

Novi magazin pre 1 dan

Studenti Pravnog fakulteta obeležili godinu dana od početka blokade ovog fakulteta: Govor ispred Predsedništva, podrška tužiocima

Danas pre 1 minut
Neofašizam na šumadijski način

Radar pre 26 minuta
Vremeplov: Umro Nikola Pašić

RTV pre 46 minuta
Rado ide Srbin u lojaliste

Radar pre 56 minuta
Da blago čuva država, a ne Bog

Radar pre 56 minuta