Neofašizam na šumadijski način

Lov na strane radnike, mahom Nepalce, koji se ovih dana organizuje po prigradskim naseljima, eskalirao je kada je nedavno proneta laž da je neko od njih silovao devojčicu u naselju Vinogradi

Gomile nekakvog sveta i “litijaši” poslednjih dana kruži po kragujevačkim prigradskim naseljima – nastanjenim mahom ljudima koji su se ovde doselili sa Kosova i Raške oblasti krajem 90-tih – u potrazi za kućama u kojima su smešteni strani radnici, pre svega oni tamnoputi iz Nepala i drugih azijskih i afričkih zemalja, ne bi li ih najurili ili naterali da odu iz njihovih komšiluka. Reč je o radnicima koji su angažovani u Javno-komunalnom preduzeću Šumadija, koji