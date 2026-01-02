Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 2. do 4. januara)

Danas će u Srbibiti promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije.

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Vetar će biti umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura biće od 4 stepena na krajnjem severozapadu Srbije, u Negotinskoj Krajini i južnoj Srbiji do 15 stepeni na zapadu zemlje. U Kragujevcu i Šumadiji danas će biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 stepeni. U subotu će biti