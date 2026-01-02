Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 2. do 4. januara)

Pressek pre 2 sata  |  pressek, foto: M.O.
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 2. do 4. januara)

Danas će u Srbibiti promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije.

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Vetar će biti umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura biće od 4 stepena na krajnjem severozapadu Srbije, u Negotinskoj Krajini i južnoj Srbiji do 15 stepeni na zapadu zemlje. U Kragujevcu i Šumadiji danas će biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 stepeni. U subotu će biti
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Danas toplije

Danas toplije

RTK pre 24 minuta
Toplije vreme širom Srbije

Toplije vreme širom Srbije

Vesti online pre 1 sat
Vetrovito i toplije u Timočkoj krajini, zahlađenje i sneg tokom vikenda

Vetrovito i toplije u Timočkoj krajini, zahlađenje i sneg tokom vikenda

Glas Zaječara pre 1 sat
Danas promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Danas promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Danas pretežno oblačno i toplije vreme

Danas pretežno oblačno i toplije vreme

Serbian News Media pre 1 sat
Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

N1 Info pre 3 sata
Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Promenljivo i osetno toplije, do 15 stepeni na zapadu zemlje

Šabačke novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaSnegKragujevacVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Zrenjanin za doček kao ratna zona! Gde su empatija, zakon, policija, komunalci ili toga više nema odavno? Zrenjaninci bez…

Zrenjanin za doček kao ratna zona! Gde su empatija, zakon, policija, komunalci ili toga više nema odavno? Zrenjaninci bez milosti

Volim Zrenjanin pre 14 minuta
Danas toplije

Danas toplije

RTK pre 24 minuta
Ksenija Živkov prvorođena beba u Zrenjaninu u 2026. godini. Gradonačelnik u pratnji lojalnih “medija” Ksenija prva u 2026.…

Ksenija Živkov prvorođena beba u Zrenjaninu u 2026. godini. Gradonačelnik u pratnji lojalnih “medija” Ksenija prva u 2026.

Volim Zrenjanin pre 39 minuta
Toplije vreme širom Srbije

Toplije vreme širom Srbije

Vesti online pre 1 sat
Dobra vest za pacijente: Pristupna rampa na ulazu u Urgentni centar Zrenjanin od januara ponovo u funkciji

Dobra vest za pacijente: Pristupna rampa na ulazu u Urgentni centar Zrenjanin od januara ponovo u funkciji

Dnevnik pre 54 minuta