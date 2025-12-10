Vremeplov: Umro Nikola Pašić

NOVI SAD - Na današnji dan 1926. godine umro je srpski državnik Nikola Pašić, jedan od osnivača Radikalne stranke 1881. i njen vođa, tvorac Vidovdanskog ustava 1921. prvog ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao student politehnikuma u Cirihu, Švajcarska, prišao je socijalistima i prihvatio ideje Svetozara Markovića, i njegovih ruskih uzora. Po povratku u Srbiju uređivao je socijalistički list "Oslobođenje", a 1878. izabran je u Narodnu skupštinu. Posle gušenja Timočke bune 1883. emigrirao je i u

Danas je sreda, 10. decembar, 2025. godine. 1520- Nemački crkveni reformator Martin Luter prekinuo je sve veze s Rimom spalivši javno u Vitenbergu bulu u kojoj mu je papa Lav X zapretio prokletstvom ako se u roku od 60 dana ne odrekne jeresi. 1603- Umro je engleski lekar i fizičar Vilijam Gilbert, nazvan "otac elektriciteta", lični lekar kraljice Elizabete I . Proslavio se, kao fizičar, delom "O magnetima" iako mu je ta oblast bila samo neka vrsta hobija. Dokazao