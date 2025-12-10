Na današnji dan, 10. decembar

Danas je sreda, 10. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1508. - Formirana Kambrejska liga, savez protiv Venecije koji su sklopili papa Julije II, francuski kralj Luj XII, aragonski kralj Ferdinand II i rimsko-nemački car Maksimilijan I. 1520. - Nemački crkveni reformator Martin Luter u Vitenbergu javno spalio bulu u kojoj mu je papa Lav X zapretio prokletstvom ako se u roku od 60 dana ne odrekne jeresi. U januaru 1521. Luter je ekskomuniciran iz rimokatoličke crkve. 1708. - Savezničke snage su počele opsadu francuskog