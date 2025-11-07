Šok, ništa od prodaje međunarodnih aktiva „lukoila“! Švedska firma odustala, izjava OVOGčoveka je presudila!

Kompanija „Gunvor“ saopštila je da povlači ponudu za kupovinu međunarodnih aktiva ruske naftne kompanije „Lukoil“. Za sve je kriva izjava američkog predsednika Donalda Trampa.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da „nikada neće odobriti taj sporazum“. Američko Ministarstvo finansija objavilo je na mreži X da je „predsednik Donald Tramp jasan – rat mora odmah da se završi“ i dodalo: „Dok Putin nastavlja besmislena ubistva, Kremljska marioneta Gunvor nikada neće dobiti licencu za poslovanje i profit“, prenosi portal Obektivno. Portparol „Gunvora“ Set Pietras izjavio je za Politiko da su navodi američkog Ministarstva finansija