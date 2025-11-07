Maskirani muškarci došli pred Srpski kulturni centar u Zagrebu: Skandirali "Za dom spremni" (VIDEO)

Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, došlo je pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture.

Na istom mestu je i nekoliko interventnih policajaca. Nakon što su otpevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skandirali "Za dom spremni", otišli su sa mesta događaja. Tanjug/FOTO HINA/LANA SLIVAR DOMINIĆ Interventna policija zaustavila je deo mlađih muškaraca i i legitimisala ih, a zatim ih je pustila, prenosi Index.hr. 07.11.2025🇭🇷Info BBB: 60 of us BBB came in front of the cultural center in Zagreb where the Serbian art exhibition was, this is the