Bed Blu Bojsi vikali "Za dom spremni" ispred Srpskog kulturnog centra: Pogledajte dramatičan snimak iz Zagreba

Oko 50 maskiranih muškaraca pokušalo je u Zagrebu danas da prekine manifestaciju "Dani srpske kulture" i prema pisanju " HRT-a", reč je o navijačima fudbalskog kluba Dinama iz Zagreba, Bed Blu Bojsima.

Oni su skandirali "O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna državo" i "Za dom spremni". Razišli su se nakon dolaska policije. Manifestacija se održava u Srpskom kulturnom centru. Na društvenim mrežama se u međuvremenu pojavio i snimak incidenta ispred Srpskog kulturnog centra. Da podsetimo, kako pišu hrvatski mediji, tokom dana je među navijačkim grupama kružio poziv da se dođe u Preradovićevu ulicu gde se nalazi Srpski kulturni centar. Stigao je veći broj maskiranih