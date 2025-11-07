Bed Blu Bojsi vikali "Za dom spremni" ispred Srpskog kulturnog centra: Pogledajte dramatičan snimak iz Zagreba

Mondo pre 46 minuta  |  Aleksandar Blagić
Oko 50 maskiranih muškaraca pokušalo je u Zagrebu danas da prekine manifestaciju "Dani srpske kulture" i prema pisanju " HRT-a", reč je o navijačima fudbalskog kluba Dinama iz Zagreba, Bed Blu Bojsima.

Oni su skandirali "O Hrvatska, o Hrvatska nezavisna državo" i "Za dom spremni". Razišli su se nakon dolaska policije. Manifestacija se održava u Srpskom kulturnom centru. Na društvenim mrežama se u međuvremenu pojavio i snimak incidenta ispred Srpskog kulturnog centra. Da podsetimo, kako pišu hrvatski mediji, tokom dana je među navijačkim grupama kružio poziv da se dođe u Preradovićevu ulicu gde se nalazi Srpski kulturni centar. Stigao je veći broj maskiranih
