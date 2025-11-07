Saga je završena: Kompanija Tesla odobrila Maskovu potencijalnu isplatu od bilion dolara

Saga je završena: Kompanija Tesla odobrila Maskovu potencijalnu isplatu od bilion dolara

Akcionari Tesle juče su odobrili kompenzacioni paket za izvršnog direktora Ilona Maska, koji bi mogao da vrede blizu bilion dolara (hiljadu milijardi).

Reč je o sporazumu koji je Upravni odbor Tesle predstavio kao ključan za zadržavanje najbogatijeg čoveka na svetu u kompaniji. Poslednjih nedelja plan isplate su osporavali neki od najvećih akcionara proizvođača automobila. Više od 75% akcionara Tesle glasalo je za ovaj paket. Akcionari su se sastali u 16:00 po istočnom američkom vremenu, a konačni rezultati glasanja biće objavljeni u narednim danima, kroz dokument podnet Komisiji za hartije od vrednosti (SEC).
