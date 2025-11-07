Srbiji je potrebno 35 godina da dostigne prosek standarda u EU, a 26 godina kada je reč o platama

Forbes
Srbiji je potrebno 35 godina da dostigne prosek standarda u EU, a 26 godina kada je reč o platama

Srbiji je potrebno 29 godina da dostigne prosek Evropske unije kada je reč o BDP po glavi stanovnika, 26 godina kada se govori o prosečnoj zaradi.

Dostizanje prosečne penzije ovim tempom nije moguće. Isto se odnosi i na nejednakost koja se u Srbiji povećava. Ovo su nalazi istraživanja koje je sproveo Bečki institut za međunarodne ekonomske studije zajedno sa lokalnim partnerima u zemljama ovog regiona. Više od 40 indikatora u osam oblasti (ekonomije, obrazovanja, zdravstva, digitalizacije, infrastrukture…) mereni su za Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, BiH i Kosovo. Na predstavljanju projekta
