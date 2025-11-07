Focus Research: Rast broja objava u lifletima za zamrznutu hranu

InStore pre 2 sata
U kategorijama su primećene promene u periodu januar–jul 2024. i istog perioda 2025. godine. Najjače oglašavana kategorija, zamrznuto povrće solo, beleži blagi pad sa 17,7% na 17,3%. Zamrznuta testa opadaju sa 15,6% na 12,6%. Nasuprot tome, mešano povrće raste sa 10,1% na 12,9%. Zamrznuta riba ostvaruje umereni rast sa 6,9% na 7,1%. Najizraženiji porast beleži zamrznuti krompir, koji skače sa 5,6% na 7,8%

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd, m.cipot@focusmr.com U oktobarskom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Zamrznuta hrana, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama i top brendovima za period januar – jul 2024/2025. godine. Prvi dijagram: Prikazani su udeli objava po bruto oglašivačkoj vrednosti za kategorije, tokom prvih sedam meseci, u periodu kada je u FMCG lifletima 2025. godine zabeleženo više od 5.600
