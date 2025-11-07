Izabran novi generalni direktor unesco-a! Ko je Haled el Enani? Dobio 172 od 174 glasova!

Egipćanin Haled el-Enani je izabran za generalnog direktora Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) za naredne četiri godine.

On će naslediti Francuskinju Odri Azule, u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države najavile ponovno povlačenje iz organizacije. Izvršni odbor Unesko je 6. oktobra preporučio El-Enanija za kandidata, a izbor je danas formalno potvrđen. Haled el-Enani, 54-godišnji bivši ministar za antikvitete i turizam i egiptolog po obrazovanju, osvojio je 172 od 174 glasa zemalja članica okupljenih na konferenciji u Uzbekistanu. On je prvi generalni direktor Unesko iz jedne