Užas posle požara u domu penzionera u tuzli: Preminula još jedna pacijentkinja, broj mrtvih porastao na 13!

Kurir pre 53 minuta  |  Nezavisne)
Sinoć u 23:01 sati preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla.

Trenutan broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13. Na Klinici za aneateziologiju i reanimatologiju trenutno su 3 pacijenta od kojih je 1 na respiratoru. Na Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je 6 pacijenata (1 policajac i 5 korisnika usluga Doma penzionera Tuzla). Na Klinici za interne bolesti hospitalizovana su 3 pacijenta, stabilnog zdravstvenog stanja, prenosi "Avaz". Na Klinici za urologiju hospitalizovan je 1 pacijent, stabilnog zdravstvenog stanja.
Bosna i HercegovinaTuzlapožarBIh

