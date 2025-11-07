"Pokažite malo poštovanja, zaboravili ste na nas": Đoković održao lekciju novinaru kada je čuo pitanje

Mondo pre 9 minuta  |  Nemanja Stanojčić
"Pokažite malo poštovanja, zaboravili ste na nas": Đoković održao lekciju novinaru kada je čuo pitanje

Novak Đoković prošao je u finale turnira u Atini i uskoro će se pojaviti na konferenciji za medije.

Savladao je Janika Hanfmana i čeka boljeg iz meča Lorenca Musetija i Sebastijana Korde koji tek treba da odigraju svoj meč. Novinar je po malo nespretno postavio pitanje i rekao da je Novak ranije izgovorio da su Siner i Alkaraz podigli nivo tenisa na neki viši nivo. "Rekao bih da Siner i Alkaraz igraju na visokom nivou, ne da su preuzeli i podigli nivo tenisa, mora da postoji poštovanje prema Rodžeru, Nadalu, Mareju, meni. To je nivo tenisa koji želimo. Njih
